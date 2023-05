Maturzyści z II LO w Gdańsku przed maturą z języka obcego. Jak poradzą sobie z egzaminem? [ZDJĘCIA]

Matura 2023 w Gdańsku

Tego dnia wszystkie matury językowe odbywają się na poziomie podstawowym. Oznacza to, że każdy maturzysta musi z niego uzyskać co najmniej 30%, aby uzyskać świadectwo maturalne.

5 maja w całej Polsce odbywa się matura z języków obcych. Ci, którzy wybrali język angielski zasiadają do testu już o godzinie 9.00. Cała reszta napisze swój egzamin o godzinie 14.00 ( język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki).

Ile trwa matura z języka obcego?

Pozostali zasiądą do testu o godzinie 14.00. To drugi dzień matur i ostatni przed weekendową przerwą. Jest to czas na odpoczynek i zebranie myśli przed poniedziałkowym egzaminem. Właśnie wtedy będzie miała miejsce dla wielu uczniów najtrudniejsza z matur - matematyka.