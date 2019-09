Mecz, który się nie odbył. Lechia Lwów - Gedania na stadionie przy ul. Traugutta w Gdańsku. Spotkanie z historią w tle [zdjęcia, wideo]

Ten mecz miał dojść do skutku 7 września 1939 roku w Gdańsku. Lechia Lwów miała się zmierzyć z rosnącą w siłę Gedanią Gdańsk. Plany sportowe przerwała jednak wojenna zawierucha. Po 80 latach biało-zieloni ze Lwowa spotkali się jednak z biało-czerwonymi z Wolnego Miasta Gdańska. Historycy i muzealnicy, grupy rekonstrukcyjne i ludzie sportu zabrali bowiem gdańszczan i kibiców w podróż wehikułem czasu.

W sobotę 7 września na stadionie miejskim przy ul. Traugutta w Gdańsku grupa rekonstrukcyjna Lechii Lwów zmierzyła się z oldbojami Gedanii Gdańsk. Piłkarze nawiązali tym samym do wydarzeń sprzed 80 lat, które - niestety - nie przeszły do sportowych kronik. 7 września 1939 roku w Gdańsku lwowiacy mieli zmierzyć się z gedanistami. Te plany zaprzepaściła II wojna światowa. - To mecz, którego nie było, więc oczywiście nie wiemy, jak by wyglądał. Z wynikiem włącznie. Przygotowania piłkarzy i obu klubów sprawiły, że chociaż w pierwszych minutach udawało im się odwzorowywać system gry, jaki funkcjonował w II Rzeczypospolitej. To zupełnie inna taktyka, zupełnie inne regulaminy. Emocje później wzięły górę i zawodnicy zaczęli ze sobą rywalizować. Z jednej strony to reprezentanci retroligi, więc zawodowcy rekonstuujący mecze sportowe, a z drugiej strony oldboje gdańskiej Gedanii - wyjaśniał dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, które zorganizowało ten sportowo-rodzinny piknik.

Dzieci, ale i dorośli kibice mieli okazję zobaczyć przy Traugutta piłkę nożną z lat 30. ubiegłego wieku. Rekonstruktorzy starali się, aby wszystko wyglądało tak, jak kiedyś. - Stroje specjalnie nie przeszkadzają w grze. Człowiek jedynie bardziej się poci, bo jak wiadomo to 100 procent bawełny. Przepisy są inne. Można grać z bramkarzem, który może złapać piłkę. Nie ma kartek. Przy rzutach z autu dwie nogi muszą być na linii, a jeśli tak nie jest, to piłka przechodzi do przeciwnika. Najgorsza w tym wszystkim jest gra starodawnymi butami. Takie prawdziwe buty skórzane z drewnianą podbitką i korkami drewnianymi powodują, że nogi czasami potrafią się odparzyć - tłumaczy Łukasz Papuga z 10 Pułku Piechoty z Łowicza, który wcielił się w trenera Lechii Lwów. W sobotę przy Traugutta zdecydowano grać się w butach współczesnych. Do dyspozycji piłkarzy była jednak piłka wzorowana na tych, jakie mieli do dyspozycji zawodnicy przed wojną.

- To piłka ze skóry, ręcznie szyta. Nie zalecam przyjąć takiej na głowę szwem. Taka skóra nasiąkała też wodą, bo nie była niczym impregnowana. A taka piłka, nasiąknięta wodą, przypomina kamień. Nie polecam przyjmować takiej na twarz. Zachowuje się przy tym niekonwencjonalnie. Tak naprawdę, leci tam, gdzie chce - ocenia Łukasz Papuga. A co wiemy o potencjale sportowym ówczesnych piłkarzy Gedanii? W tej kwestii poprosiliśmy o komentarz dra hab. Janusza Trupindę, dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku, który pasjonuje się sportem i jego historią. - Gedania wyróżniała się w rozgrywkach gdańskich i w Prusach Wschodnich technicznym sposobem gry. Krótką wymianą podań, dobrą tzw. techniką użytkową - opowiada Trupinda, autor książki "KS Gedania – klub gdańskich Polaków". - Dzisiaj kojarzymy to z Barceloną, a wtedy nazywano to grą krakowsko-wiedeńską. Gedania zaczynała od zera. W 1922 roku grupa chłopaków zaczęła swoje marzenie o utworzeniu klubu sportowego. W 1933 roku są już mistrzami Wolnego Miasta Gdańska. To niesamowity skok. Początkowo marzyli o tym, aby zagrać o mistrzostwo Polski. Wstąpili do Toruńskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Próbowali swoich sił, ale nie mieli żadnego zaplecza: ani boiska treningowego ani pieniędzy. A wówczas było tak, że gospodarz musiał pokrywać koszty meczu i pobytu gości u siebie. Nie dali rady i po dwóch latach przeszli do Niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Rozpoczęli rozgrywki lokalne, od najniższego szczebla gdańskiego. Pięli się wytrwale i dość szybko, w 1933 roku, okazali się najlepsi w mieście. Od tego momentu reprezentowali Wolnego Miasto Gdańsk w Prusach Wschodnich. Wtedy rozpoczęła się legenda Gedanii, kieda jeździła do Królewca, do Olsztyna, Kętrzyna, Ełku. Piłkarze są tam witani spontanicznie, entuzjastycznie przez miejscowych Polaków. Stają się takim ambasadorem polskości. Grają w biało-czerwonych koszulkach, więc każda wizyta Gedanii i mecz z niemieckim zespołem to było starcie Polska – Niemcy.

Okres II wojny światowej i okupacji Polski związany jest z tragicznymi dziejami naszego narodu. To był czas, w którym gedaniści również płacili cenę za swoje ideały. - Właściwie każda polska rodzina w Gdańsku przed wojną była związana z Gedanią. To był klub masowy, który zjednoczył Polaków mieszkających w Gdańsku. To byli różni członkowie: czynni, honorowi, wspierający. Wojna dotknęła więc wszystkich, w różnym zakresie. W większości ponieśli bardzo wysoką cenę za działalność w klubie. Trafiali do obozów koncentracyjnych, byli prześladowani i aresztowani, bici – za to, że reprezentowali Gedanię. To był klub, który prowadził bardzo rozbudowaną działalność wychowawczą wśród młodzieży, wychowanie narodowe, patriotyczne. Legitymacja Gedanii już w latach 30. była zwiastunem dużych kłopotów - dodaje Trupinda. Karol Nawrocki zauważa jednak, że sport był dziedziną, która w tamtych czasach pozwalała wybijać się, uodpornić nieco na okropności.