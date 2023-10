Mecze piłkarskie w Polsce, które zakończyły się najpóźniej. Pucharowe starcie Lechii Gdańsk z Wisłą Kraków na pierwszym miejscu

Najpóźniej zakończone mecze piłkarskie w Polsce

Pucharowe mecze mają to do siebie, że czasami potrzebna do wyłonienia zwycięzcy jest dogrywka lub nawet seria rzutów karnych. Lechia Gdańsk z Wisłą Kraków grały bez konkursu "jedenastek", a mimo to - zgodnie z wyliczeniami AbsurDB - spotkanie zakończyło się o godz. 23.38. Wpływ na to ma przede wszystkim doliczony przez sędziego czas gry.