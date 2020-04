Mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej na stadionie w Gdańsku Letnicy. Od spotkania z Niemcami do meczu z Czechami [galeria]

Od roku 2011 do 2018 reprezentacja Polski w piłce nożnej rozgrywała co roku jedno spotkanie na stadionie w Gdańsku Letnicy. Zbudowany na Euro 2012 44-tysięczny obiekt był miejscem towarzyskim sprawdzianów biało-czerwonych. Do tej pory meczów o stawkę w Gdańsku jeszcze nie było.

Biało-czerwoni mają niekorzystny bilans meczów na stadionie w Letnicy. Wygrali tylko dwukrotnie (z Danią oraz Litwą), dwukrotnie remisowali (z Niemcami i Grecją), a aż cztery razy schodzili pokonani (z Urugwajem, Holandią, Meksykiem i Czechami).

Mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w Gdańsku