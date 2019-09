Memobłędy. Czy zagrażają poprawnej polszczyźnie? 10 najpopularniejszych memobłędów wg Babbel [galeria]

Bycie online w dzisiejszych czasach jest dla wielu z nas niemal tak samo ważne jak spanie i jedzenie. Internet stał się integralną częścią naszego życia. Co więcej, to właśnie w sieci tworzą się słowa, które... mają niewiele wspólnego z poprawną polszczyzną. Jak wynika z raportu "100 najczęściej popełnianych błędów w Internecie w 2018 roku" głównym źródłem pomyłek są głównie media społecznościowe, szczególnie Facebook (40,2 proc.). Niespełna 11 proc. z nich pochodzi z komentarzy zamieszczanych na wszelkiego rodzaju forach. Właśnie na tej podstawie firma Babbel wytypowała 10 najpopularniejszych memobłędów. Co oznacza słowo "madka"? Sprawdź u nas!

