Memy o próbnej maturze 2020. Arkusze CKE sprzed lat i brak informacji o terminie matur. Śmieszne obrazki w sieci na rozładowanie stresu!

Memy o próbnej maturze 2020. Tegoroczne próbne egzaminy maturalne rozpoczęły się w czwartek, 2 kwietnia i planowo zakończą się już w najbliższą środę. W tym roku próbna matura ma trochę inną formę! Uczniowie rozwiązują zadania maturalne przed ekranami swoich komputerów! Jednak nie wszystkim ta forma przypadła do gustu! Niektórzy powątpiewają, czy egzaminy przeprowadzone w taki sposób to rzetelne sprawdzenie wiedzy. Co gorsza okazało się, że CKE proponuje maturzystom w większości arkusze... sprzed kilku lat! Dla rozładowania emocji internauci tworzą śmieszne obrazki i dzielą się nimi ze swoimi znajomymi. Co takiego przygotowali odnośnie próbnych matur w 2020 roku?