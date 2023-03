Memy po meczu Czechy - Polska. Fernando Santos: A mogłem trenować Cypr. Cieplej by chociaż było

Zatrudnienie Fernando Santosa miało dać nowe otwarcie reprezentacji Polski. Selekcjonerowi nie brakowało problemów kadrowych przez kontuzje podstawowych piłkarzy, ale też trzeba pamiętać, że nasza reprezentacja trafiła do najsłabszej grupy w historii swoich gier eliminacyjnych.

Kwalifikacje EURO 2024 reprezentacja Polski zaczęła od meczu z najtrudniejszym rywalem grupowym, czyli z Czechami w Pradze. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Czechom daleko do zespołów Włoch, Anglii, Francji czy Hiszpanii, więc to szczęście w losowaniu było naprawdę duże.

O tym, że internautom kreatywności nie brakuje, raczej nie można mieć wątpliwości. Tworzą zabawne obrazki, które niejednokrotnie rozbawiają do łez. Nie inaczej jest w przypadku naszych sąsiadów,…

Polacy dali się zaskoczyć w bardzo łatwy sposób. Pierwszy gol padł po długim wyrzucie z autu, a drugi po fatalnej stracie piłki na własnej połowie. Pomysł Polaków na ofensywę? To wiecznie zagrywane długie piłki w kierunku Roberta Lewandowskiego, które nie przynosiły absolutnie żadnego efektu.

Z pewnością nie na taki debiut z reprezentacją biało-czerwonych liczył słynny portugalski trener Fernando Santos. Kibice też liczyli na to, że zobaczą odmienioną drużynę narodową, w której widać będzie pomysł na grę. Tak się jednak nie stało. Selekcjoner z pewnością był zły patrząc na to, co na boisku wyprawiali wybrani przez niego zawodnicy. Mecz w Pradze pokazał też Portugalczykowi jak wiele pracy jeszcze przed nim, żeby reprezentacja Polski grała na poziomie zadowalającym.