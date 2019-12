Mensa rekrutuje w Gdyni. Sił w teście spróbują Pomorzanie

Otwarte wykłady o inteligencji okraszone ciekawostkami, historii Mensy w Polsce i na świecie, rozwiązywanie łamigłówek logicznych oraz test inteligencji, to program Dnia Inteligencji, który odbędzie się w sobotę 7 grudnia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Czy spośród 75 osób, które wezmą udział w sesjach testowych uda się wyłowić tych ponadprzeciętnie inteligentnych?

Podczas sobotniego wydarzenia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu jego uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zagadek logicznych, a także przystąpić do testu inteligencji prowadzonego przez psychologa Mensy. Dzień Inteligencji odbędzie się bowiem w przeddzień 30. rocznicy zarejestrowania Stowarzyszenia Mensa Polska. Jakie IQ kwalifikuje do Mensy? Osoby, które na teście uzyskają wynik kwalifikujący do Mensy, wskazujący, że ich IQ jest równe 130 (skala Wechslera), otrzymają zaproszenie do członkostwa w Stowarzyszeniu. To punktacja umieszczająca osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Testy takie organizowane są co pewien czas w większych miastach Polski. Na najbliższej sesji swoich sił spróbuje 75 osób, które uprzednio zapłaciły za udział wpisowe w wysokości 50 zł. Nie ma żadnej innej wspólnej dla członków Mensy charakterystyki poza wysokim IQ. Są Mensanie, dla których Mensa jest czymś w rodzaju rodziny i inni, którym jest ona obojętna. Można spotkać w niej osoby w każdym wieku, jednak dolną granicą, ze względu na rodzaje stosowanych testów oraz formy działalności, jest 15 rok życia. Różnią się od siebie pod względem wykształcenia, wykonywanego zawodu i zainteresowań.

TEST NA INTELIGENCJĘ. Rozwiąż parę prostych zadań i sprawdź, w jakiej kondycji jest twój umysł! W Mensie istnieją jednak tzw. SIG-i (Special Interest Groups), czyli „kółka zainteresowań”, grupujące ludzi, których łączą prywatne lub zawodowe zainteresowania, tak różne jak np. szachy, prawo, filozofia, wymiana pocztówek czy Sherlock Holmes. Wiele z nich jest międzynarodowych, co dodatkowo daje znakomitą możliwość poznawania ludzi o konkretnych zainteresowaniach na całym świecie. Gdy nie ma SIG-a dotyczącego jakiejś specyficznej dziedziny, nic nie stoi na przeszkodzie, by go stworzyć. Co faje członkostwo w Mensie? Poza dostępem do specjalnego forum internetowego, oficjalnej listy dyskusyjnej, czatu oraz sklepu z gadżetami dla członków, osoby trafiające do Mensy otrzymują również konto pocztowe w domenie mensa.org.pl, a co dwa miesiące biuletyny Stowarzyszenia oraz wgląd do archiwalnych wydań.

Ponadto wszyscy członkowie mogą uczestniczyć we wszystkich imprezach mensańskich na świecie. Każdy stowarzyszony jest zawsze witany z otwartymi ramionami na ogólnokrajowych i regionalnych spotkaniach. Można też skorzystać z usług tzw. SIGHT (Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers), który ma umożliwiać znajdowanie za granicą przewodników pomocnych w zwiedzaniu lub gospodarzy oferujących noclegi za symboliczną kwotę lub nieodpłatnie. Jak wygląda sesja testowa? - Test dostaje się w wersji papierowej, a na osobnej karcie należy zaznaczyć odpowiedzi - zdradza była członkini Stowarzyszenia. - Główną rolę gra tu czas, który jest bardzo ograniczony. Na udzielenie odpowiedzi jest ok. dwudziestu paru sekund. Wszak nie sztuką jest wpatrywać się w jedno zadanie 2 h w poszukiwaniu poprawnej odpowiedzi. Test opiera się o matryce Ravena. Z podanych grafik należy dopasować brakującą tak, by tworzyła z resztą logiczną całość.

Test matryc Ravena diagnozuje tzw. inteligencję niewerbalną niezależną od doświadczenia osoby badanej, jej wykształcenia, pochodzenia itp. Sprawdza m.in. zdolności do indukcji logicznej, zauważania zasady ciągłości wzorów, dostrzegania analogie pomiędzy parami figur oraz rozkładania figur na elementy. Test matryc Ravena wykorzystywany podczas rekrutacji Narzędzie to bywa często wykorzystywane do selekcji pracowników np. do policji bądź banków. Po ok. miesiącu od wypełnienia testu, informacje o wyniku przychodzą listownie. Osoby o najwyższym ilorazie inteligencji zapraszani są do członkostwa w Stowarzyszeniu. Składka członkowska i wpisowe dla nowych członków wynosi 130 zł.

