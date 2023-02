Metamorfoza Julii Wieniawy. Tak zmieniła się piosenkarka, która wydała nową piosenkę. Jak wyglądała na początku kariery? Galeria zdjeć

Julia Wieniawa zadebiutowała przed kamerami w 2013 roku - wtedy dołączyła do obsady serialu „Rodzinka.pl”. Przez kolejne lata wcielała się w postać Pauliny, dziewczyny Kuby Boskiego. Nie była to jedyna rola, którą odegrała w krótkim czasie. W kolejnych latach grała w takich produkcjach, jak m.in. „Na dobre i na złe”, „Za marzenia”, „Kobiety mafii” oraz "Small world”.

Julia Wieniawa w Nowym Jorku wypromowała nową piosenkę

Aktorka nie tylko regularnie pojawia się na szklanym ekranie, ale także próbuje swoich sił w muzyce oraz prężnie działa w sieci. Prowadzi konto na Instagramie, gdzie regularnie udostępnia nowe treści. Tak jak niedawno, gdy pochwaliła się promocją nowej piosenki "What’s your feeling”.

Jeżeli komuś mnie jeszcze na mieście za mało, to zapraszamy wraz z @mentxxl na Times Square oraz do posłuchania naszego utworu „What’s your feeling”.