Metamorfoza Julii Wieniawy. Tak zmieniła się znana aktorka, która właśnie nagrała nową piosenkę. Jak wyglądała na początku kariery?

Julia Wieniawa: „Rodzinka.pl”

Julia Wieniawa zadebiutowała przed kamerami w 2013 roku - to wtedy właśnie dołączyła do obsady serialu „Rodzinka.pl”. Przez kolejne lata wcielała się w postać Pauliny, dziewczyny Kuby Boskiego. Nie była to jednak jedyna rola, którą odegrała w krótkim czasie. W kolejnych latach grała w takich produkcjach, jak m.in. „Na dobre i na złe”, „Za marzenia”, „Kobiety mafii” oraz "Small world”.

Julia Wieniawa w Nowym Jorku wypromowała nową piosenkę

Aktorka nie tylko regularnie pojawia się na szklanym ekranie, ale także próbuje swoich sił w muzyce oraz prężnie działa w sieci. Prowadzi konto na Instagramie, gdzie regularnie udostępnia nowe treści. Tak jak niedawno, gdy pochwaliła się promocją nowej piosenki "What’s your feeling”.