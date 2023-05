Mevo 2.0 ma nowe rowery. Wiemy też, kiedy planowany jest start systemu

Mevo 2.0 jednak z nowymi rowerami. Tym razem od Segwaya

- Od momentu pojawienia się poważnych problemów z rowerem ze wspomaganiem elektrycznym w Sztokholmie wspólnie z operatorem systemu, City Bike Global intensywnie pracowaliśmy, aby Mevo 2.0 nie podzieliło losu szwedzkiego odpowiednika. Odbyliśmy liczne rozmowy biznesowe z Hiszpanami oraz nowym producentem. Rower, który dotarł do nas już 28 kwietnia, poddaliśmy testom. Dzisiaj mogę powiedzieć, że podpisaliśmy aneks do umowy, dzięki któremu na ulice Obszaru Metropolitalnego wyjedzie bezpieczny rower i dużo lepszy od poprzedniego - powiedział Michał Glaser, Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

To, co w Trójmieście dało się spacyfikować mglistą obietnicą bez podania konkretnego terminu, w Sztokholmie nie przeszło. Jak donoszą tamtejsze media City Bike Global chciał 6 do nawet 9 miesięcy…

Nowy rower będzie cięższy o 4 kg

Rower ma może i lepszy akumulator, ale na konferencji prasowej skupiono się na innym aspekcie – nowe jednoślady są cięższe aż o 4 kilogramy, co może powodować obawy w związku z bezpieczeństwem. Grzegorz Pawlikowki, Pełnomocnik ds. Komunikacji Rowerowej miasta Tczewa, który miał możliwość przetestowania roweru, przekonywał jednak, że chociaż rower jest cięższy, to ma lepsze wspomaganie.

Rowery Segwaya jeżdżą już od kilku lat w Stanach Zjednoczonych. Na ulicach Providence, Fort Corlins i Penn State jest 4500 sztuk. Firma od 2021 roku odpowiada za 6000 rowerów elektrycznych w Paryżu. Ponad 7000 sztuk jeździ w Niemczech m.in. Berlinie, Düsseldorfie, Kolonii czy Saarbrücken, a 4100 w Belgii. Segway obsługuje również rower miejski w Wielkiej Brytanii (1300 rowerów) i Włoszech (1800 rowerów). Z jednośladów wyprodukowanych przez podwykonawcę korzystają także mieszkańcy Niderlandów (400 rowerów), Nowej Zelandii (150 rowerów) i krajów skandynawskich.

Tym samym 23 maja został podpisany nowy aneks do umowy z 8 lutego 2022 roku pomiędzy OMGGS oraz City Bike Global. W sierpniu ponownie rozpoczną się wewnętrzne testy, które potrwają od 10 do 21 dni. Drugi etap testów zewnętrznych potrwa co najmniej 21 dni. Potem system będzie już mógł ruszyć, a przedstawiciele OMGGS podkreślają, że chcą się z tym uporać najdalej do listopada.