Mevo. Krajowa Izba Odwoławcza odstąpiła od rozpoznania wniosku Nextbike Polska

Jeśli chodzi o złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony, we wniosku skierowanym do samorządowców można przeczytać, że oferta złożona przez hiszpańską firmę CityBike Global powinna zostać odrzucona.

- W chwili obecnej, po prawie 2 latach trwania postępowania, mamy do czynienia z sytuacją, w której OMGGS dokonał wyboru oferty złożonej przez podmiot — CBG, która z przyczyn oczywistych, powinna zostać odrzucona, jako oferta złożona przez podmiot niezaproszony do złożenia oferty. - pisze we wniosku Tomasz Wojtkiewicz, prezes zarządu Nextbike Polska.