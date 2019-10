Mevo oficjalnie przestało działać. Miejscy aktywiści: za tę porażkę muszą zostać wyciągnięte konsekwencje

We wtorek, 29.10.2019, przed południem na profilu Facebook'owym roweru metropolitalnego Mevo pojawiła się informacja o jego zawieszeniu. Oznacza to, że nie można rejestrować się, doładowywać konta i wypożyczać rowerów. To konsekwencje wczorajszego rozwiązania z operatorem systemu - firmą NB Tricity, o której wczoraj poinformował Obszar Metropolitalny.