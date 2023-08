Mężczyzna bez prawa jazdy sam przyjechał na komisariat, by zgłosić, że uszkodzono mu samochód. Grozi mu do dwóch lat więzienia

W środę, 9 sierpnia o godzinie 18:00 policjantka z komisariatu na Oruni w Gdańsku realizowała czynności związane z uszkodzeniem pojazdu. W tej sprawie do jednostki na ul. Platynowej stawił się 24-letni pokrzywdzony, który chciał złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zanim mężczyzna wszedł do komisariatu, funkcjonariuszka zauważyła, że gdańszczanin przyjechał dacią i samochód, który mu zniszczono, zaparkował pod komisariatem. Policjantka wylegitymował zgłaszającego.

Wtedy okazało się, że 34-latek decyzją starosty od 13 czerwca 2023 roku ma cofnięte uprawnienia do kierowania i przyjeżdżając samochodem pod komisariat, nie zastosował się do tej decyzji. Policjantka natychmiast zareagowała na tę sytuację i poinformowała mężczyznę, że popełnił przestępstwo.

- Teraz nieodpowiedzialny gdańszczanin odpowie przed sądem za niestosowanie się do decyzji administracyjnej o cofnięciu mu uprawnień do kierowania. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat - informuje podins. Magdalena Ciska, oficer prasowy KMP w Gdańsku.