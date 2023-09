Mężczyzna na lotnisku nie mógł wsiąść do samolotu, wpadł w wielką agresję. Powód? Pasażer miał być pod wpływem alkoholu

Mężczyzna pod wpływem alkoholu próbował wejść na poklad samolotu

Mężczyzna w wieku 32 lat został zatrzymany na gdańskim lotnisku i nie został dopuszczony do lotu do Oslo. Otrzymał również mandat w wysokości 500 złotych za agresywne zachowanie w terminalu odlotów. Całe zajście miało miejsce 3 września i wymagało interwencji gdańskiej Straży Granicznej.

Przedstawiciele linii lotniczych podjęli decyzję o odmowie wstępu na pokład samolotu mężczyźnie, uważając go za nietrzeźwego. To spowodowało, że mężczyzna zareagował agresywnie, krzyczał i wymachiwał rękami. Z tego powodu wezwano funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych, którzy eskortowali go do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej.

Badanie wykazało, że miał on 1,8 promila alkoholu we krwi. Następnie przewieziono go do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, a po wytrzeźwieniu otrzymał mandat.

CZYTAJ TAKŻE:Nowy rok szkolny rozpoczęty. W Kartuzach odbyła się wojewódzka inauguracja