Mężczyzna ukradł rower do przewożenia przesyłek w Gdańsku. Straty oszacowano na 90 tys. zł

- Policjanci odebrali zgłoszenie o tym, że na al. Rzeczypospolitej w Gdańsku nieznany sprawca ukradł rower elektryczny cargo wraz z przesyłkami. Do przestępstwa doszło, kiedy kurier pozostawił pojazd przed blokiem i wszedł do budynku, by doręczyć paczki - podała w poniedziałek oficer prasowa gdańskiej policji podinsp. Magdalena Ciska.