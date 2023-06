Mężczyzna wiózł swojego brata na przeszczep. Liczyła się każda minuta. Z pomocą przyszli gdańscy policjanci ruchu drogowego

Gdańsk. Poproszeni policjanci o pomoc zareagowali bez zastanowienia

31 maja, około 11:40, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku pełnili służbę w rejonie ulicy Słowackiego. Nagle zatrzymał się przed nimi samochód marki BMW z niespodziewaną informacją, jedna z pasażerek poprosiła ich o pomoc. Wyjaśniła, że w samochodzie znajduje się brat męża, który pilnie potrzebuje dotrzeć do placówki medycznej. Na mężczyznę w szpitalu czekała na niego nerka do przeszczepu, dlatego liczyła się każda minuta.

Brat kierowcy, który na co dzień mieszkał w Niemczech, otrzymał w nocy telefon z informacją, że musi być w gdańskim szpitalu do godziny 12:00, w przeciwnym razie nie otrzyma przeszczepu. Było to absolutnie kluczowe dla jego przyszłości. Pacjent natychmiast zakupił bilet lotniczy do Gdańska, a samolot się opóźnił. Rodzina mężczyzny poprosiła policjantów o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala, zdając sobie sprawę, że każda minuta jest teraz na wagę złota.