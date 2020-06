Mgła adwekcyjna nad Zatoką Gdańską. Wygląda jak przemieszczająca się, bezgłośna burza

Wygląda jak przemieszczająca się, bezgłośna burza. Mglę adwekcyjną można było zaobserwować dziś od Łeby, przez Zatokę Pucką. Nadciągnęła również nad Gdynię , co zarejestrowały miejskie kamery na plaży. Prawdopodobnie mgłę adwekcyjną będzie można obserwować jeszcze w czwartek.

Piotr Kowalkowski podkreśla, że wiejące niemal od miesiąca wiatry z północy i północnego wschodu sprawiają, że wody Zatoki Gdańskiej są chłodniejsze niż zazwyczaj. W połączeniu z ciepłymi masami powietrza sprzyja to tworzeniu się efektownych mgieł adwekcyjnych oraz obniżeniu temperatury powietrza, głównie w rejonie plaż.

- Mgła adwekcyjna powstaje, gdy cyrkulacja powietrza napływa do nas z północnego wschodu i wschodu. Masy ciepłego powietrza zaczynają się wówczas na chłodnymi wodami Zatoki Gdańskiej skraplać, właśnie w postaci mgieł - tłumaczy Piotr Kowalkowski z portalu InfoMeteo Elbląg, meteorolog, pasjonat zjawisk pogodowych.

- To normalne zjawisko, wiosną i latem, może również powstawać i zimą, choć potrzebne są do tego specyficzne warunki - dodaje Kowalkowski. - Jest za to dość efektowne.

Wysokość mgieł adwekcyjnych może przekraczać 500 m. W odróżnieniu od "standardowej" mgły z tzw. wypromieniowania, mgle adwekcyjnej towarzyszy przeważnie dość znaczny wiatr. Na danym obszarze mogą utrzymywać się przez całą dobę, a nawet kila dni z rzędu.