Miał przeszukiwać kieszenie zmarłego po pogrzebie. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego pracownika zakładu pogrzebowego OPRAC.: Jakub Cyrzan

Do kuriozalnych scen doszło na terenie Elbląga w 2022 r. Jeden z pracowników lokalnego zakładu pogrzebowego miał ograbiać groby i - między innymi - przeszukiwać kieszenie zmarłego po pochówku. 30-latek usłyszał zarzuty w sprawie. Teraz do Sądu Rejonowego w Elblągu wpłynął akt oskarżenia. Mężczyźnie grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.