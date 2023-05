Miał zaatakować klientów klubu nożem w Gdańsku. Potem próbował ukryć się w pociągu! Obezwładnili go Strażnicy Ochrony Kolei

Miał zaatakować w Gdańsku nożem klientów klubu. Potem próbował ukryć się... w pociągu SKM

Całe zdarzenie miało miejsce w poniedziałek 29 maja 2023 r. ok. godziny 5 rano. Do funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei SKM, patrolujących nad ranem teren przystanku SKM Gdańsk Śródmieście podbiegł mężczyzna i poprosił o pomoc. Sytuację w swoich mediach społecznościowych opisała SKM Trójmiasto.

- Okazało się, że to pracownik ochrony jednego z pobliskich klubów, znajdujących się przy ulicy Okopowej - czytamy w relacji. - Poprosił o pomoc w ujęciu napastnika, który we wspomnianym klubie zaatakował nożem jego klientów i pracowników ochrony, a następnie uciekł w stronę przystanku SKM.

Szybko okazało się, że napastnik postanowił schować się w jednym z pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej, czekającym na odjazd.

Funkcjonariusze wkroczyli do akcji. Mundurowi wytrącili domniemanemu napastnikowi nóż z ręki, obezwładnili i przytrzymali go na peronie do czasu przyjazdu policji.