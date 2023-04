Miasteczko Bezpiecznej Krainy Energi-Operator odwiedziło szkołę podstawową w Gdańsku. Czego dowiedziała się młodzież?

- Bezpieczna Kraina Energa-Operator przyjmuje założenie edukacji poprzez zabawę, jednak cel prowadzonych przez nas zajęć jest niezwykle ważny. Chodzi m.in. o to, aby nie dochodziło do wypadków będących wynikiem braku wiedzy, czy też rozsądku przy korzystaniu z energii elektrycznej, a także tych związanych z niewłaściwymi zachowaniami w pobliżu urządzeń służących do jej przesyłania – mówi Marzanna Kierzkowska, kierownik Biura Komunikacji i Promocji Energa-Operator – Energia elektryczna jest niewidoczna, dlatego zwłaszcza osoby młode mogą nie być do końca świadome, jakie ryzyko niesie. Podczas lekcji przekazujemy najmłodszym zarówno wiedzę, jak też staramy się uczulić ich na możliwe zagrożenia.