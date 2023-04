Miasto Gdańsk informuje, że chwilowo zamknie ulicę Michałowskiego, ze względu na migrujące żaby

Zamknięta ulica Michałowska w Gdańsku. Nietypowy powód

We wtorkowe popołudnie (19.2023) Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku zakomunikował, że odcinek ulicy Michałowskiej, znajdującej się w dzielnicy VII Dwór, zostanie chwilowo zamknięty. Od środy 19 kwietnia do czwartku 4 maja wyłączony z ruchu drogowego zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Norblina do budynku nr 29. Jak się dowiadujemy, podjęta decyzja ma związek z migrującymi żabami. Wędrują one do pobliskich stawów, gdzie zgodnie z naturą, wiosną składają skrzek. Ograniczenie ruchu ma zapewnić im swobodny i bezpieczny dostęp do wody.