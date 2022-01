Miasto Gdańsk przyznaje się do wycieku danych osobowych, choć wcześniej temu zaprzeczało. Przemysław Majewski: Skandaliczne zachowanie Kamil Kusier

Choć 9 stycznia 2022 roku po wycieku danych z platformy, na której zarządzano projektami Budżetu Obywatelskiego, Miasto Gdańsk utrzymywało, że do żadnego przedostania się danych osobowych nie doszło. Takie przynajmniej oświadczenie tego samego dnia przekazała do opinii publicznej Sylwia Betlej, p.o. dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, to obecnie, gdańscy urzędnicy przyznają się do wycieku, o czym poinformowali w Biuletynie Informacji Publicznej. Radny PiS, Przemysław Majewski takie zachowanie nazywa skandalicznym i liczy na reakcję Urzędu Ochrony Danych Osobowych.