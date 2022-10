Miasto Malbork będzie sprzedawać węgiel, zbierają wnioski. Ilu jest zainteresowanych? Anna Maria Szade

Malbork przygotowuje się do dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach i sprawdza, jakie jest zainteresowanie. W ciągu tygodnia do Urzędu Miasta zgłosiło się 60 mieszkańców. Włodarze deklarują, że jak tylko ustawodawca upora się z uchwaleniem przepisów i wejdą one w życie, uruchomi sprzedaż opału.