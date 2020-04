Miasto ogłasza przetarg na przebudowę ulic Dolnego Miasta i Nowego Portu w ramach Programu Rewitalizacji

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę trzech ulic Dolnego Miasta: ul. Przyokopowej (niecałe 200 m), Polnej (ok. 80 m), Wierzbowej (ok. 80 m). Oprócz wymiany nawierzchni dróg i chodników przy maksymalnym możliwym wykorzystaniu historycznej kostki kamiennej, pojawią się stylizowane lampy oświetleniowe, ławki i inne elementy tzw. małej architektury.

Przetarg uwzględnia także przebudowę ulic Góreckiego o długości ok. 350 m (od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Oliwską), 200-metrowego odcinka ul. Strajku Dokerów (od skrzyżowania ul. Góreckiego do skrzyżowania z ul. Wilków Morskich) oraz fragmentu ul. Wilków Morskich o długości 250 m (od skrzyżowania z ul. Oliwską do skrzyżowania z ul. Wolności) w Nowym Porcie. Tutaj również planuje się wymianę nawierzchni z wykorzystaniem historycznej kostki kamiennej, pojawią się stylizowane latarnie uliczne i ławki. W ramach inwestycji zostaną przebudowane sieci podziemne: kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza, wodociągowa, sanitarna i gazowa. Zadanie ma zostać wykonane do czerwca 2021 r.