Michał Nalepa, piłkarz Lechii Gdańsk: Siedzenie w domu może być męczące. Cieszę się na wznowienie rozgrywek ligowych [rozmowa]

Czy siedzenie w domu może być męczące?

Oczywiście. Sytuacja, kiedy siedzimy w domach, nigdzie nie wychodzimy i nie spotykamy się z ludźmi nie jest normalna. To na pewno może być męczące.

W takim reżimie da się utrzymać formę?

Treningów czysto piłkarskich faktycznie jest dość mało. Trenowaliśmy tylko indywidualnie, dlatego trudno teraz ocenić jak będzie, ale pewnie będziemy chwilę potrzebowali, żeby wejść na maksymalne obroty.

Trener Piotr Stokowiec mówił, że sprzęt został rozwieziony do domów piłkarzy. Co dostałeś i w jaki sposób z tego korzystasz?

Dostaliśmy pachołki, piłki, gumy. Staramy się robić najwięcej, jak się tylko da. Do treningów dynamicznych przydadzą się pachołki, gumy to przede wszystkim na nogi. Z kolei z piłką są treningi czysto techniczne i to jest bardzo fajny pomysł, bo jest przynajmniej jakiś kontakt z futbolówką. W pewnym stopniu taki trening techniczny da się zrobić w pojedynkę i choć wszystko trzeba robić samemu i nie jest to normalny trening, to w jednak przynosi efekty.