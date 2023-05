Michał Nalepa, piłkarz Lechii Gdańsk: To najgorszy dzień w mojej karierze. Czuję wstyd

Masz pierwsze spostrzeżenia dlaczego Lechia spadła z PKO Ekstraklasy?

Przede wszystkim to spadliśmy my, piłkarze. To my w każdym meczu wychodziliśmy na boisko i mieliśmy tak doświadczony skład, gdzie wszyscy razem zagraliśmy multum meczów w ekstraklasie. Najlepiej jak każdy będzie miał własną refleksję i przerobi to w swojej głowie i skoncentruje na sobie, bo teraz zrzucanie winy nie ma sensu. Jakby jeden zawodnik był bez formy albo nawet kilku, to byśmy z ligi nie spadli. Za dużo piłkarzy było pod formą od pierwszej kolejki do ostatniej i tak to się skończyło.