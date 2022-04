Michał Nalepa, piłkarz Lechii Gdańsk: Zagraliśmy przeciętny mecz z Zagłębiem i nie zasłużyliśmy na zwycięstwo

To był dziwny mecz. Lechia prowadziła 2:0 i zremisowała 2:2, ale nie zagrała dobrego meczu. Jak odbierasz wynik w Lubinie?

Zagłębie zdecydowanie zasłużyło na ten punkt, a my zagraliśmy przeciętny mecz. Strzeliliśmy na początku dwie faje bramki, ale potem spisywaliśmy się nie najlepiej. Remis jest sprawiedliwy, ale mając wynik 2:0 nie powinniśmy pozwolić rywalom na strzelenie dwóch goli i odebranie nam zwycięstwa. Do końca sezonu coś takiego nie może już się nam przytrafić.

Takie było założenie, żeby w drugiej połowie cofnąć się i utrzymać korzystny wynik?

Mieliśmy problem z utrzymaniem się przy piłce. Te piłki, które wybijaliśmy z pola karnego bardzo szybko wracały. To był nasz główny problem. Chcieliśmy być przy piłce, a nie tylko murować dostęp do bramki, żeby dowieźć wynik. Boisko to jednak zweryfikowało.