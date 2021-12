Michał Siess, florecista AZS-u AWFiS-u Gdańsk: Szermierka jest dla każdego. Trzeba być walecznym i nieustępliwym

Pana ojciec Cezary Siess jest medalistą mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich we florecie. Od małego był pan skazany na szermierkę?

Chyba tak. Zarówno tradycje rodzinne, jak i mieszkanie w odległości pięciu minut na piechotę od Szkoły Podstawowej nr 70 w Gdańsku, w której wychowano wielu świetnych szermierzy, na pewno pomogły. Najważniejsze jednak, że od początku polubiłem szermierkę, nadal sprawia mi ona radość, ciągle chcę się rozwijać i osiągać sukcesy.

Pana ojciec próbuje momentami być dla pana trenerem? Często udziela panu porad?

Trenerem nigdy nie był, ale nieraz udziela mi wskazówek. Dzieje się to jednak poza salą, raczej na spokojnie w domu. Są to zazwyczaj uwagi dotyczące zachowania na planszy i taktyki. W technikę nie ingeruje. Jeśli jest na sali podczas zawodów, to raczej wciela się w rolę kibica.