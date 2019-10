Michał Szpak, Grażyna Łobaszewska, Janusz Radek zaśpiewają Niemena

Przeboje Czesława Niemena jego fani nadal chętnie słuchają. Właśnie nadarza się okazja do przypomnienia wielu z nich. Koncert „Niemen inaczej” to stare piosenki wielkiego muzyka w nowych interpretacjach. Będzie ich można posłuchać już 9 października w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Na scenie wystąpią Natalia Niemen, Janusz Radek, Kwartet Rampa oraz goście specjalni: Grażyna Łobaszewska i Michał Szpak.

Natalia Niemen, sprawczyni tego muzycznego wydarzenia mówi, że oprócz utworów dotychczas wykonywanych przez nią w koncertach „Niemen inaczej”, tym razem zaśpiewa „spodchmurkapelusza”.

- To jedna z moich ulubionych kompozycji ojca. A nowy wymiar utworom Niemena nadadzą także goście specjalni koncertu: związana z Trójmiastem Grażyna Łobaszewska i Michał Szpak - tłumaczy córka legendy polskiej muzyki. - Jestem podekscytowana muzycznym spotkaniem z Grażyną Łobaszewską i Michałem Szpakiem. Z Grażyną znamy się prywatnie, ale nigdy nie doświadczyłam przyjemności wspólnego z nią muzykowania. W koncercie będziemy wspólnie budować emocje w piosence „Jednego serca”. Natomiast Michała dopiero poznam i już się na to cieszę, bo wyczuwam że ma fajną energię. Już za to go lubię. Poszalejemy razem, wykonując duet „Człowiek jam niewdzięczny”.