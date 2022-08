Michał Urbaniak: Konfederacja będzie walczyć o głosy w Trójmieście. Nie zostawimy też Pomorza - wybory 2023

Obecnie sondaże dają wam 8 proc. poparcia. Czy zwiększycie ten wynik do przyszłorocznych wyborów?

Obstawiam, że do tej dwucyfrowej liczby przy wyborach możemy dotrzeć. Mamy dobry program, który na dodatek jest komplementarny. Nie jesteśmy skompromitowani. Pomimo niektórych publicystycznych tez moich kolegów, z którymi się nie zawsze zgadzam mamy wiele do zaoferowania. Nasza partia jest programowo spójna. Konfederacja się dotarła w środku, wiemy na co nas stać.

Niektórzy przewidują jednak rozpad Konfederacji na jesieni. Jest coś takiego możliwe?