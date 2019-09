Michał Weselak wyruszy w samotny rejs przez Atlantyk. Weźmie udział w wyścigach żeglarskich Mini Transat 2019. Dziś otrzymał banderę Gdańska

Wyścigi żeglarskie Mini Transat

Pan Michał jest czwartym Polakiem w historii (a pierwszym gdańszczaninem), który weźmie udział w prestiżowych wyścigach Mini Transat. Regaty te po raz pierwszy odbyły się w 1977 roku i powtarzają się co dwa lata. Składają się na nie dwa etapy: pierwszy z nich rozpoczyna się w porcie La Rochelle we Francji, a kończy na Wyspach Kanaryjskich. Do pokonania na tym etapie jest około 1350 mil morskich.

Drugi etap jest znacznie dłuższy i wiedzie z Wysp Kanaryjskich na Karaiby. Trasa ta to około 3050 mil morskich żeglugi, a do jej pokonania potrzeba przynajmniej czternastu dni. Ponad 4000 mil pan Michał, podobnie jak około 90 innych żeglarzy, będzie musiał pokonać samotnie i bez kontaktu z lądem. Na jachtach nie ma telefonów stacjonarnych, ani dostępu do aktualnych prognoz meteorologicznych, a do nawigacji używa się wyłącznie klasycznych map papierowych. Brak wsparcia psychicznego lub taktycznego i poczucie samotności dodatkowo zwiększają trudność żeglugi. Zwłaszcza, że w przypadku awarii trzeba radzić sobie z nimi samemu. Wszystkie te czynniki sprawiają, że regaty uznawane są za jedne z najtrudniejszych na świecie.