Michał Winiarski, trener Trefla Gdańsk: Nic mi nie wiadomo na temat pracy w reprezentacji Polski z Nicolą Grbiciem

Nowy sezon przed siatkarzami Trefla Gdańsk, który przeszedł niewielkie zmiany kadrowe. Jest jednak nowy rozgrywający, czyli Lukas Kampa. Z jakimi nadziejami przystępuje pan do rozgrywek?

Ja zawsze nadzieje i ambicje mam ogromne. Jako zawodnik te ambicje miałem wręcz aż za duże. Jeżeli chodzi o ten sezon, to przede wszystkim cieszę się, że będę pracował po raz kolejny praktycznie z tą samą grupą. Zmieniło się niewiele osób. Trzon grupy i klimat został zachowany. Naprawdę świetnie czujemy się w swoim towarzystwie. Na nadchodzące rozgrywki patrzę z dużymi nadziejami. Jestem jednak daleki od składania deklaracji, ponieważ na spokojnie podchodziłem do takich pytań jako zawodnik i tak samo podchodzę do nich jako trener. Boisko weryfikuje wszystko. I tak będzie w nowym sezonie. Jestem zadowolony z tego, że świetnie przepracowaliśmy okres przygotowawczy. Uchroniliśmy się przed większymi kontuzjami. Czekamy z utęsknieniem na Karola Urbanowicza, który jest z reprezentacją Polski juniorów na mistrzostwach świata. Trzymamy za niego kciuki i czekamy, aż do nas dołączy, abyśmy mogli trenować w komplecie.