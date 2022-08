Miedź Legnica - Lechia Gdańsk 27.08.2022 r. Lechia znowu rozczarowała. Porażka ze słabą Miedzią, grającą godzinę w osłabieniu ZDJĘCIA

Trener Tomasz Kaczmarek i zarząd Lechii bronią się, że drużyna gra w tym samym składzie, w którym w poprzednim sezonie zajęła czwarte miejsce. Tymczasem biało-zieloni kompletnie nie przypominają tamtego zespołu. Dziś gdańszczan cechuje bezradność, brak jakości i pomysłu w kluczowych momentach na boisku. Efekt? Trzecia porażka z rzędu i to w rywalizacji ze słabym przeciwnikiem.

Lechia miała naprawdę bardzo dobry terminarz na początku sezonu i była szansa na to, aby znaleźć się w górnej części tabeli. Tymczasem beniaminkowie brutalnie zweryfikowali biało-zielonych. Po wygranej w Łodzi z Widzewem przyszły porażki u siebie z Koroną i teraz w Legnicy z Miedzą, dla której to pierwsza wygrana w tym sezonie. Trener Kaczmarek trochę miota się ze składem, a do tego brakuje mu piłkarzy, choć wcześniej zaznaczał, że kadra jest zbyt liczna. Tymczasem na mecz w Legnicy nie udało się znaleźć nawet 20 zawodników. Do tego szkoleniowiec nagle wymyślił Tomasza Neugebauera na pozycji numer „6” i decyzja była błędna. Neugebauer popełniał bardzo dużo błędów, łatwo tracił piłkę, zagrywał niedokładnie, a kiedy była okazja do kontry dwóch na dwóch, to wyprowadził ją tak dynamicznie, że można było zasnąć. Niestety, przez dwa tygodnie nie udało się nic poprawić w grze zespołu, który w Legnicy wyglądał równie fatalnie, jak w meczach z Koroną i Radomiakiem. Już w 5 minucie Miedź strzeliła gola kuriozum, którego można stracić najwyżej na podwórku. Po wrzucie z autu piłkarze Lechii przyglądali się tylko jak Santiago Naveda dochodzi do piłki w polu karnym i strzela gola. Nie pomógł powrót do składu Dusana Kuciaka, który został nowym kapitanem zespołu. Później bohaterem był Paweł Lenarcik, który świetnie obronił w sytuacji sam na sam z Łukaszem Zwolińskim i po uderzeniu z dystansu Jarosława Kubickiego. W 31 minucie Naveda ostro zaatakował piłkę, ale jednocześnie uniesioną nogą brutalnie trafił Davida Steca. Interwencja Szymona Marciniaka na VAR doprowadziła do czerwonej kartki dla piłkarza Miedzi.