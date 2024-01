Międzynarodowa mieszanka w Lechii Gdańsk wysoko wyceniana. Biało-zieloni w czołówce zestawienia wartości rynkowych w 1 Lidze

Wyceny rynkowe piłkarzy Lechii Gdańsk w 2024 roku

Początkowo wydawało się, że gwiazdą Lechii będzie zatrudniony niespodziewanie Luis Fernandez. Hiszpan, który pokazał się z bardzo dobrej strony w Wiśle Kraków, istotnie był kluczową postacią w zespole trenera Szymona Grabowskiego. Pech chciał, że gwiazdor biało-zielonych nabawił się kontuzji kolana. Ba, nawet grał z tym urazem. Ostatni występ zaliczył 6 października 2023 roku. Od tego momentu gdańska drużyna czekała na wykreowanie nowych liderów.

Opaskę kapitańską po 30-letnim Fernandezie przejął 28-letni Bośniak Rifet Kapić. Środkowy pomocnik to jeden z zawodników, który do Gdańska przyleciał z Łotwy. A dokładnie z klubu Valmiera FC. Podobny kierunek obrali Ukrainiec Iwan Żelizko oraz Kolumbijczyk Camilo Mena. Co ciekawe, wszyscy trzej na początku 2024 roku należą do najwyżej wycenianych przez fachowy portal Transfermarkt.de.