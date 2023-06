Międzynarodowy Dzień Archiwów w Gdańsku. Zobaczcie co się działo! ZDJĘCIA

Międzynarodowe święto archiwów i archiwistów. Co działo się w Gdańsku?

W podziemiach Archiwum przy ul. Wałowej 5 można było zobaczyć oryginalne dokumenty związane z życiem i działalnością dwóch światowej sławy astronomów: Mikołaja Kopernika i Jana Heweliusza.

W salach zaaranżowanych na kosmiczną przestrzeń i przy dźwiękach renesansowej muzyki archiwiści zaprezentowali dokumenty specjalnie wybrane na tę okazję m.in.:

listy pisane przez Mikołaja Kopernika

jego sławny „Traktat o monecie”

dawne księgi miejskie

bogato zdobiony dyplom londyńskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego wydany dla Jana Heweliusza w 1664 roku.

Można było dowiedzieć się również, co, oprócz pasji do astronomii, łączyło tych dwóch badaczy, a także poznać ich inne profesje i zainteresowania. Archiwiści opowiadali także o historii i zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Prezentacje trwały ok. 30 minut i rozpoczynały się co pół godziny od 10 do 15. Wstęp na każdy pokaz był bezpłatny.