Międzynarodowy Dzień Foki. Zobacz jak możesz wesprzeć ochronę tych zwierząt! [WIDEO]

Liczebność populacji foki szarej na Bałtyku szacuje się obecnie na ok. 30 tys. osobników (tj. ok. 30% naturalnego stanu sprzed 100 lat). Największe skupiska tych zwierząt występują wzdłuż zachodnich wybrzeży Estonii, południowo-zachodnich wybrzeży Finlandii i północnej Szwecji. Tylko około 200 osobników zamieszkuje Bałtyk na południe od 58° szer. geogr. Pn. Na południowym wybrzeżu Bałtyku (Niemcy, Polska, Rosja) zwierzęta te zostały wytrzebione przez człowieka, zanim jeszcze dotknęły je skutki zanieczyszczeń środowiska. Rejony te nie zostały do tej pory zrekolonizowane przez ten gatunek (źródło danych: Stacja Morska UG im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu).