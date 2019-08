Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana 2019 w Gdańsku Oliwie. Kolorowe stroje, niesamowity klimat i piękna muzyka 23.08 [ZDJĘCIA]

Jazz, folk, muzyka klasyczna - to wszystko odnaleźć można podczas Festiwalu Mozartiana. Dzięki pięknym strojom przenosimy się do innej epoki, a Park Oliwski zmienia się na kilka dni nie do poznania. 7 festiwalowych dni, około 200 artystów, 12 koncertów, tradycyjnie w pięknej scenerii Parku Oliwskiego, Katedry Oliwskiej i Domu Uphagena. Sprawdziliśmy, co działo się w piątek, 23 sierpnia.

