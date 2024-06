Oliwa w brzmieniu muzyki organowej

W archikatedrze oliwskiej dnia 28 czerwca 2024 roku o godzinie 20:00, odbędzie się Międzynarodowy festiwal muzyki organowej. Organizatorem wydarzenia muzycznego na Oliwie, jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Będzie to wyjątkowa okazja do usłyszenia i zobaczenia na żywo zaplanowanych koncertów organowych w wykonaniu wybitnych artystów. Będzie to prawdziwa uczta dla ucha, dla każdego fana i zwolennika muzyki poważnej. W programie: Koncert g-moll na organy i orkiestrę op. 35 Mieczysława Surzyńskiego, Koncert na orkiestrę kameralną Stefana Kisielewskiego, Koncert podwójny na flet, organy i orkiestrę Zbigniewa Kruczka. Orkiestra PFB w składzie: Jacka Rogali – dyrygenta, Romana Peruckiego – na organach, Łukasza Długosza – na flecie.

Wybitni specjaliści

Roman Perucki

Jest uważany za najznakomitszego, współczesnego organistę na świecie. Ukończył Gdańską Akademię Muzyczną, której od 1997 roku jest również profesorem, a do 2020 roku pełnił również funkcję Kierownika Katedry Organów, Akordeonu, Klawesynu, Gitary i Harfy. Obecnie jest również dyrektorem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe, obecna siedziba instytucji, powstała dzięki jego inicjatywie.

Był również kuratorem Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdyni, którą powołał do życia.

Jest również ważną osobistością w Pomorskim Stowarzyszeniu Sacra, w którym jest odpowiedzialny za organizację, takich wydarzeń muzyki poważnej jak: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Międzynarodowy Konkurs Muzyki Organowej im. J.P. Sweelincka oraz festiwale organowe w kościołach Pomorza Gdańskiego.

Łukasz Długosz

Został uznany przez międzynarodowych krytyków za jednego z najwybitniejszych flecistów współczesności. Jest również najliczniej nagradzanym i uhonorowanym flecistą w historii naszego kraju. Nagrał ponad 58 albumów płytowych zawierających w przeważającej części muzykę polską i poważną, które zostały bardzo wysoko ocenione i za które otrzymał wiele międzynarodowych nagród fonograficznych: International Classical Music Award (ICMA), Pizzicato Supersonic Award oraz Fryderyki. Studiował na największych uczelniach o randze światowej: w Hochschule für Musik und Theater w Monachium, w Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w Paryżu oraz w Yale University w New Haven, w Stanach Zjednoczonych.

Jacek Rogala

Absolwent wrocławskiej Akademii Muzycznej, w której z wyróżnieniem ukończył studia kompozytorskie oraz dyrygenckie. Od 2001 roku sprawuje funkcję dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach i jest niewspółmiernym organizatorem festiwali: Świętokrzyskie Dni Muzyki, Lato w Filharmonii, Festiwal Filmu i Muzyki. Był asystentem dyrygenta we wrocławskiej Operze, a także podjął współpracę z Orkiestrą Capella Bydgostiensis, w latach ‘90.

Był również stypendystą w The Cleveland Symphony Orchestra w Stanach Zjednoczonych.