Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na dzień otwarty dla kandydatów na rodziców zastępczych

Jak to "nieobecni fizycznie"?

Są to rodzice, którzy pojawiają się i znikają. Kontaktują się z potomstwem telefonicznie, przez Skype'a lub sms-y, ale nie uczestniczą w życiu dziecka. Ale kiedy już się pojawiają, to wymagają. Wówczas dzieci się buntują, no bo jak rodzica nie ma, to dlaczego ma stawiać wymogi? I to nie emigracja, ale wychowywanie na odległość lub znikanie z horyzontu niesie za sobą poważne kłopoty. W dziecku rodzą się oczekiwania i nadzieje związane z pojawieniem się rodzica. I kiedy nie dotrzymuje on obietnic, nie przychodzi, nie dzwoni, wiąże się to z kolejną, dużą traumą.

Jakich rodzin szukacie dla kilkuset gdańskich dzieci?

Nie muszą to być małżeństwa, rodzinę może też stworzyć osoba samotna. Obecnie mamy w Gdańsku 228 spokrewnionych rodzin zastępczych (stworzonych przez dziadków lub rodzeństwo), w których przebywa 283 dzieci. Jest też 87 rodzin zastępczych niezawodowych dla 98 dzieci, stworzonych przez dalszych krewnych. Ponadto mamy 33 rodziny zawodowe dla 94 dzieci oraz 16 Rodzinnych Domów Dziecka dla 113 dzieci. I najbardziej zależy nam na znalezieniu chętnych do poprowadzenia zawodowej rodziny zastępczej lub RDD.