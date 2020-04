Mieszkaj w zgodzie z naturą i aktywnie na osiedlach Euro Stylu

Osiedle Zielony Południk, położone u zbiegu ulic Starogardzkiej i Władysława Jagiełły w dzielnicy Gdańsk Południe, to inwestycja, która przyciąga miniparkami, placami oraz skwerami z ławkami i ścieżkami spacerowymi. W „zielony charakter” inwestycji wpisuje się też sąsiedztwo terenów zielonych, zachęcających do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

– Zielony Południk dedykowany jest osobom pragnącym żyć blisko i w zgodzie z naturą. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji liczne alejki, skwery z ławkami, kamienne lapidarium, zielniki, grillowisko z pomostem oraz bogatą infrastrukturę sportową, między innymi boisko do streetballu i strefę crossfit – mówi Bartosz Podgórczyk, dyrektor marketingu w Euro Styl S.A. z Grupy Dom Development

Osiedle położone jest w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych: Obwodnicy Trójmiasta i Obwodnicy Południowej. Umożliwia to łatwy dojazd do ważnych punktów aglomeracji – centrów miast, autostrady A1, lotniska, a także nad morze czy do kaszubskich lasów i jezior. Ul. Starogardzka oraz Trakt Św. Wojciecha pozwalają wygodnie dojechać do gdańskiego Śródmieścia.

Na sportowo na świeżym powietrzu

Z Osiedla Beauforta, przy ul. T. Kościuszki w Pogórzu k. Gdyni, blisko i do śródmieścia Gdyni, i do lasów, rezerwatów czy plaż w Rewie, Mechelinkach i Babich Dołach. To miejsce idealne dla pragnących żyć blisko tętniącego życiem miasta i ceniących odpoczynek na łonie natury oraz aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.

– Inwestycję wyróżnia najbogatsza osiedlowa infrastruktura sportowa i rekreacyjna w okolicy. W jej skład wchodzą oświetlone boisko wielofunkcyjne, stół do ping-ponga, siłownia na świeżym powietrzu, strefa crossfit, bogato wyposażony plac zabaw, a także pająk linowy, ścianka wspinaczkowa i skate park - mówi Bartosz Podgórczyk.

Przyszli mieszkańcy będą mieli możliwość sadzenia własnych ziół i roślin, a całość dopełnią położona nad oczkiem wodnym strefa relaksu oraz pełna bujnej roślinności dolina kwiatów. Funkcję rekreacyjnej wiaty i doskonałego miejsca do sąsiedzkich spotkań pełni znajdujący się na osiedlu klimatyczny Port Beauforta.