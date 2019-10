Mieszkańcy Chełma oraz politycy PiS przeciwko budowie PSZOK-u. Do Urzędu Miejskiego trafiła petycja

- Czekamy na odpowiedź od pani prezydent. Mam do niej prośbę. W swojej kampanii wyborczej obiecywała, że będzie pochylać się nad każdym głosem mieszkańców. Mam nadzieję, że tak faktycznie będzie. Wierzymy, że ta sprawa zostanie załatwiona na korzyść mieszkańców - mówi mieszkanka Chełma Halina Ambrożyk.

Petycja mieszkańców Chełma trafiła do Urzędu Miejskiego 22 października. Urzędnicy mają 2 tygodnie na reakcję.

- Zbieraliśmy podpisy ludzi, którzy są niezadowoleni z tego położenia, bo to centralne miejsce. Chcemy, żeby to było niewidoczne, żeby nie było reprezentatywne dla dzielnicy, i żeby nie kojarzyła się ona ze śmietnikiem. On stanie się symbolem Chełma - mówi mieszkaniec dzielnicy Ireneusz Dolański.

O budowie PSZOK-u słychać od kilkunastu miesięcy. Mieszkańcy sprzeciwiający się inwestycji zebrali w tej sprawie ponad 2,5 tysiąca podpisów pod petycją do władz Gdańska.

Mieszkańców wspierają gdańscy politycy Prawa i Sprawiedliwości.

- Spotkań z urzędnikami miejskimi było w tej sprawie kilka - mówi poseł-elekt Kacper Płażyński. - Nie zauważyłem, żeby była na nich wola konsensusu, stąd ta inicjatywa. Mam nadzieję, że pani prezydent Dulkiewicz, która często mówi, że wsłuchuje się w głos mieszkańców, nie tylko będzie o tym mówić, ale rzeczywiście najdzie ją refleksja. Władze mówią, że PSZOK to wspaniała sprawa, że dzięki temu mieszkańcom będzie się żyło lepiej, ale jeżeli mieszkańcy tego nie chcą, to po co uszczęśliwiać ich na siłę - dodaje polityk.

- Liczba projektów dot. terenów zielonych w Budżecie Obywatelskim, również na Chełmie, wskazuje na to, że mieszkańcy domagają się takich inwestycji, a nie śmietników w takich lokalizacjach, gdzie możliwość zapewnienia niskiej uciążliwości ze strony składowanych odpadów jest mała. Trzeba powiedzieć: nie dla PSZOK-u w tym miejscu - mówi Przemysław Majewski, który do Rady Miasta Gdańska wejdzie na miejsce Kacpra Płażyńskiego, który dostał się do Sejmu.