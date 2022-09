Mieszkańcy gdańskiej wspólnoty i "głośny" transparent. W czym tkwi problem mieszkańców budynku na Św. Wojciechu?

Transparent uderzający w władze Gdańska. Problem mieszkańców kamienicy przy Trakcie Św. Wojciecha

"Mamy dość ignorancji Gdańskich Nieruchomości. Pani prezydent tu też mieszkają gdańszczanki i gdańszczanie! Żądamy naprawy dachu i remontu budynku. Woda leje nam się na głowy. Pozbawieni jesteśmy prądu"- taki komunikat można było dostrzec już z ulicy. Dlaczego mieszkańcy budynku przy Trakcie Św. Wojciecha zdecydowali się na tak rozpaczliwy krok? Ich zdaniem wszystkiemu winna jest ignorancja władz Gdańska i ludziom odpowiedzialnym za nieruchomości. Mimo regularnego płacenia czynszu remont dachu jest ciągle ignorowany, nikt nie interesuje się przeciekającym dachem. Na ciągłą ignorancję ze strony włodarzy, postanowili wykupić kamienicę na własność, założyć wspólnotę i wziąć kredyt na remont. Jednak na taką możliwość zgody nie dostali. Po jednej z letnich ulew, gdy mieszkańcy znowu zostali zalani przez deszczówkę, po raz kolejny zgłosili sprawę do miasta. W odzewie na skargę, zostali wysłani robotnicy, którzy naprawę przeprowadzili w następujący sposób. Na przeciekający dach położyli plandekę i... to wszystko. Raczej nie na to liczyli mieszkańcy kamienicy.