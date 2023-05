Mieszkańcy Nowego Portu walczą o Morski Dom Kultury

Pytania, które narodziły się już dawno temu, powoli zaczynają znajdować przynajmniej zalążki odpowiedzi. Niewykonywanie prac konserwatorskich ze zlecenia pomorskiego konserwatora zabytków, skrócona praca ochrony obiektu do godziny 22. To wszystko wygląda zupełnie tak, jakby czekano na tragedię.

- Jest zalewany, co wpływa na jego stan. Nie trudno sobie wyobrazić, co się wydarzy, kiedy dojdzie do przypadkowego - a jakże - zwarcia elektryki czy też zaprószenia ognia przez przypadkowe osoby w trakcie, gdy budynek nie jest pilnowany. Obiekt jest wartością samą w sobie, ponieważ sale teatralne to genialna część tego miejsca i działka w bardzo dobrej lokalizacji. Miejscowy plan dopuszcza już możliwość budowy mieszkań. Gdy budynek był sprzedawany, jeszcze go nie było. To jest wjazd do Nowego Portu, blisko do morza i tunelu. Prędzej czy później dolegliwości związane z okolicznymi spalarniami czy składowiskami będą się albo zmniejszać, albo całkowicie wygasać. Można więc mówić wprost: chodzi o działkę, a nie sam budynek - twierdzi przewodniczący zarządu dzielnicy Nowy Port. - Deweloperzy na pewno zacierają ręce, ale my nie chcemy do tego dopuścić. Zwłaszcza po ostatnich doniesieniach będziemy działać w kierunku tego, aby wywłaszczyć obecnych właścicieli.