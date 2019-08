Mieszkańcy rozmawiali z prezydent Gdańska. Aleksandra Dulkiewicz z mieszkańcami dzielnicy przy okragłym stole we Wrzeszczu

Po Oruni, Chełmie i Pieckach-Migowie przyszedł czas na Wrzeszcz. Fragment okrągłego stołu, wykonanego na potrzeby obchodów 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca, stanął przy Parku Kuźniczki. W środę, punktualnie o godz. 17 przy stacji SKM zebrało się kilkudziesięciu mieszkańców. Część przyszła z konkretnymi pytaniami, część pojawiła się po to, by np. sfotografować się z prezydent miasta.

O co mieszkańcy Wrzeszcza pytali urzędników? M.in. o kwestie zagospodarowania osiedlowych skwerów, organizację ruchu w rejonie ul. Kościuszki czy ul. Danusi, mieszkania komunalne czy powstanie stref płatnego parkowania. Najczęściej poruszano sprawy retencji i zalewania ulic po obfitych opadach.

- Wśród działań, które ostatnio realizowaliśmy w tym zakresie, było m.in. podniesienie rzędnej terenu zieleni przy Strzyży, co było jednym z wniosków Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny – mówi Ryszard Gajewski, prezes spółki Gdańskie Wody. - Mieszkańcy obawiali się, że przy wysokim stanie Strzyży woda będzie wylewać lewym brzegiem. Teraz nawet, gdy dojdzie do przelania, stanie się to w kierunku parku. Poza tym nasze brygady codziennie pracują w terenie. Czyścimy wpusty i kanalizacje deszczowe. Takich działań były w tym roku setki.