Mija właśnie 36. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II w Gdańsku Michał Karcz

11 i 12 czerwca 1987 roku to dni, które w Trójmieście upłynęły pod znakiem pielgrzymki Jana Pawła II. Była to trzecia wizyta papieża w naszym kraju podczas pontyfikatu. To właśnie z tej okazji powstał znany ołtarz symbolizujący statek.