Mikrokawalerki czyli patowynajem. Dlaczego są popularne wśród wynajmujących?

Nie każdego stać na kupno mieszkania, zwłaszcza w czasie kryzysu. Młodzi ludzie decydują się więc na wynajem. A to, co możemy znaleźć wśród ofert, przyprawia często o niemały ból głowy. Mały metraż i wysoka kwota najmu - tym charakteryzują się patokawalerki. Dlaczego więc są tak popularne, skoro warunki finansowe i lokalowe są niemal absurdalne?

Mikrokawalerki na wynajem

W ostatnich czasach coraz większym problemem *przy wynajmie mieszkania jest cena lub sama możliwość znalezienia lokum. Na rynku brakuje mieszkań pod wynajem, a jeśli już są, to ich koszt staje się nieosiągalny dla portfela zwłaszcza młodych ludzi. Taka sytuacja rodzi coraz więcej patologii, a wśród nich najbardziej popularne są oferty tzw. "mikrokawalerek". Niestety słowo "popularne" ma w tym wypadku negatywne znaczenie, a ogłoszenia właścicieli tych lokali często stają się obiektem drwin, ze względu na swój wystrój, metraż, umeblowanie a także cenę. Małe zgrabne mieszkania potrafią być przytulne i atrakcyjne. Japończycy opanowali projektowanie takich lokali do perfekcji. Mieszkania mają zapewnić wygodę oraz funkcjonalność przy wykorzystaniu jak najmniejszej przestrzeni. W zatłoczonym mieście jak Tokio takie rozwiązanie wydaje się być na wagę złota. "Geki sama" - to lokum przypominające kapsułę, w której również można spać. Korzystają z nich zapracowani mieszkańcy miast, którzy nie mają czasu wrócić do domu. Wynajmują je jedynie po to, by się w nich przespać. To jednak jest już przykład ekstremalny.

Patokawalerki - "Geki sama" w polskim wydaniu

W Polsce niestety natykamy się na "kawalerki", których metraż wynosi mniej niż 10 metrów kwadratowych. "Projektanci" takich mieszkań proponują nam rozwiązania bardzo kreatywne. Może to być lokal, w których toaleta jest połączona z kuchnią, Może to być umywalka, która posłuży za stolik. Może być to blat kuchenny, który będzie również stołem i deską do prasowania. Bywają mieszkania bez okien lub takie, które były wcześniej balkonem. Patokawalerki nie muszą powstawać w starym budownictwie. Bardzo łatwo znaleźć ofertę mikrokawalerki w bloku, który dopiero powstał. Deweloperzy "zadbali" o to, by takich mieszkań nie zabrakło. Przeglądając oferty, nie można wyjść z podziwu wobec kreatywności wynajmujących. Czy jednak da się w takim "czymś" mieszkać?

Patokawalerki coraz częściej na rynku mieszkaniowym

Internauci, kpiąc z takich rozwiązań, określają mikrokawalerki mianem "chowu klatkowego". Zaznaczają przy tym, że mieszkanie w takich warunkach nawet dla zwierząt jest niedopuszczalne. Jak więc my mielibyśmy się w nich odnaleźć? I jaki ma to wpływ na nasz komfort psychiczny?

Badania przeprowadzone przez WHO jednoznacznie stwierdzają, że życie na małej przestrzeni nam nie służy. Pojawiają się problemy z koncentracją, poczucie odosobnienia, zaczynamy izolować się od innych. CZYTAJ TEŻ: Tak wygląda mikrokawalerka w Gdańsku o powierzchni 10 metrów kwadratowych! Patodeweloperka czy sztuka? ZDJĘCIA

Popularność patokawalerek

Niestety sporo osób decyduje się na mieszkanie w takich warunkach z przyczyn ekonomicznych. Wynajmujący oferują swoje patokawalerki za nieco niższą ceną, w porównaniu do cen wynajmu normalnych, pełnometrażowych mieszkań. Często jednak kwota ta nie jest na tyle niska, by rekompensować nam niemal "nieludzkie" warunki. W dużych miastach, jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków ceny mikrokawalerek niemal nie schodzą poniżej 1500 złotych! Średni metraż takiego mieszkania to maksymalnie 10 metrów kwadratowych. Ale to nie jest tendencja zauważalna tylko w największych aglomeracjach. Również w miejscowościach poniżej 100 tysięcy mieszkańców znajdujemy oferty wynajmu patokawalerek. I są one coraz liczniejsze, co oznacza, że mimo wszystko jest na nie dość spory popyt.

Co sprawia, że decydujemy się na wynajem kawalerki mniejszej od standardowego pokoju? W obecnych, kryzysowych czasach liczy się każda złotówka, więc zwłaszcza młodzi ludzie są niemal skazani na wynajem lokum, które jest niewiele większe od więziennej celi. Miejmy jednak nadzieję, że to chwilowy trend, a wynajmujący "patokawalerki" opamiętają się i przestaną zalewać rynek ofertami lokali, w których sami nigdy nie chcieliby zamieszkać.

