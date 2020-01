Miłość na Marsie? W Sopocie powstaje nowa polska komedia

- Akcja filmu rozgrywa się między świętami a sylwestrem. Chociaż ze względu na ocieplenie klimatu, na zewnątrz brakuje nam śniegu, który był marzeniem wszystkich realizujących ten projekt - tłumaczy Anna Smołowik, która wciela się w jedną z głównych ról. - Święta to czas pogodzenia, czas rodzinny, podczas którego wszyscy powinniśmy być razem, a tutaj coś eksploduje i staramy się wzajemnie odnaleźć i pogodzić do Nowego Roku, by wkroczyć w niego z miłością.

- Gram Wiktora, gwiazdę telewizji, jednak nie taka szablonowa, bo on jest też wykształconym socjologiem, był rzetelnym naukowcem - dodał aktor. - Kiedy przytrafiła mu się przygoda z TV, tak jak to czasami bywa w świecie showbiznesu, trochę się pogubił. Ma swoją kochającą żonę i jak dotąd tworzyli wspaniały związek i oboje chcą walczyć o to, żeby się nie rozpadł.

- W dzisiejszych czasach każdemu przydarza się coś takiego, że musi zrobić sobie w głowie reset, że próbuje nabrać dystansu do swojego miejsca w życiu - mówi Rafał Królikowski. - I idealną przestrzenią na to, dla bohaterów filmu jest właśnie Sopot.

- Moja bohaterka Roma jest żoną Teodora, którego - tutaj panią zaskoczę - gra Tomasz Karolak - śmieje się Małgorzata Kożuchowska. - Mają dorosłą córkę Zuzię i jak to się czasami w takich wieloletnich małżeństwach zdarza, dopada ich kryzys. Roma jest prawniczką i lubi wszystko kontrolować, wszystko i wszystkich na czele z mężem. Teodor ma dosyć życia pod pantoflem i... buntuje się. Na jak długo...? Trzeba będzie zobaczyć film!

Chociaż miasto Sopot nie miało finansowego wkładu w nowo powstający film, dla produkcji stanowiło wsparcie organizacyjne. W filmie zobaczymy wiele znanych lokacji, takich jak molo, plac Przyjaciół Sopotu, dworzec, skwer Kuracyjny czy plażę przy przystani rybackiej. Będzie też willa Bergera, jednak w filmie spełni odmienną funkcję niż ta, z której jest znana.

- Początkowo chcieliśmy obrać inny kierunek, bardziej na południe Polski - mówi Magdalena Badura, kierowniczka produkcji. - Ale w związku z naszą wspólną fascynacją polskim wybrzeżem postawiliśmy na Sopot. Wywróciliśmy do góry nogami koncepcję lokacyjną w scenariuszu i w konsekwencji założenia produkcyjne - dodaje. - Akcja rozgrywa się przede wszystkim w Warszawie, a Sopot jest miastem, do którego bohaterowie uciekają, żeby wygasić napięcia, rozwiązać problemy, złapać oddech. Jeśli chce się uciec i mieć miejsce do wypoczynku z atrakcyjnym krajobrazem i architekturą to Sopot jest najlepszym kierunkiem. Miasto od razu budzi pozytywne konotacje i nie ma co do niego wątpliwości.