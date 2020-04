Miłość polsko-portugalska, czyli Dominika Peszel i Flavio Paixao. Napastnik Lechii Gdańsk zakochał się w Polsce dzięki dziewczynie

On gra w polskiej ekstraklasie od rundy wiosennej sezonu 2013/2014 i obecnie jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w naszej lidze. Ona jest profesjonalną tancerką, choreografką. On to Flavio Paixao, a ona to Dominika Peszel. W programie Sebastiana Staszewskiego "Po gwizdku" opowiedzieli jak wyglądały początki ich znajomości.

Flavio Paixao ma na koncie 213 meczów w polskiej ekstraklasie, w której zdobył już 75 bramek i zaliczył 24 asysty. Portugalczyk początkowo reprezentował barwy Śląska Wrocław. Od rundy wiosennej sezonu 2015/2016 gra w Lechii Gdańsk. Tutaj się zadomowił. Poznał Dominikę Peszel, dla której zdecydował się nauczyć języka polskiego i... nie opuszczać Gdańska. Nawet wówczas, kiedy po sezonie 2017/2018 z gry w Lechii zrezygnował jego brat bliźniak, Marco. - Mamo, jakiś czubek do mnie macha - śmieje się na wspomnienie pierwszego spotkania z piłkarzem Lechii Dominika Peszel. Skrzydłowy biało-zielonych zaczepił ją, kiedy prowadzili... swoje samochody. Flavio powiedział jej wówczas: "Boże, jaka jesteś piękna, daj mi swój numer". - To wyszło normalnie i spontanicznie - dodaje najskuteczniejszy w ostatnim czasie piłkarze gdańskiej drużyny, który numer telefonu oczywiście otrzymał. Dominika Peszel to profesjonalna tancerka, dyplomowana instruktorka i choreografka. Jest założycielką działającego od 2012 roku studia tańca "Siemanko". Od listopada 2019 roku Flavio Paixao jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii naszej ekstraklasy. Wówczas wyprzedził serbskiego skrzydłowego Miroslava Radovicia, który dla Legii Warszawa zdobył 67 ligowych bramek. - Jego zdrowy styl życia jest mocną bazą do tego, że ma formę, mimo tego że nie ma już 18 lat - mówi Dominika Peszel. - 90 procent sukcesu to siła mentalna. Twoja głowa cały czas musi być twoim najlepszym przyjacielem. Potrzebujesz też radości i dyscypliny w domu - wyjaśnia Flavio Paixao, który zdradza też, że po zakończonym meczu stara się nie rozmawiać i nie myśleć o futbolu. Nie ogląda też w czasie wolnym meczów piłkarskich. Po treningu się wyłącza i skupia na innych obowiązkach. Zawodnik Lechii Gdańsk nie ukrywa także, że przepada za pierogami. Sportowiec rodem z portugalskiego Półwysepu Setúbal zauważa, że w Polsce nie brakuje utalentowanych młodych piłkarzy, którzy nie potrafią się przebić w pierwszych drużynach. Jego zdaniem w piłce nożnej istotna jest inteligencja, więc bez takiego połączenia nie można odnieść sukcesu w tej dyscyplinie. Flavio Paixao zaznacza jednak, że nie zamierza w przyszłości być trenerem. Najlepsi zagraniczni strzelcy Ekstraklasy 1. Flavio Paixao (Portugalia) - 75 goli (Śląsk Wrocław 24, Lechia Gdańsk 51)

2. Miroslav Radović (Serbia) - 67 goli (Legia Warszawa)

3. Marco Paixao (Portugalia) - 61 goli (Śląsk Wrocław 27, Lechia 34 Gdańsk)

4. Igor Angulo (Hiszpania) - 58 gole (Górnik Zabrze)

5. Kasper Hamalainen (Finlandia) - 54 gole (Lech Poznań 33, Legia Warszawa 21)

6. Christian Gytkjaer (Dania) - 46 goli (Lech Poznań)

7. Edi Andradina (Brazylia) - 45 goli (Pogoń Szczecin 26, Korona Kielce 19)

8. Stanko Svitlica (Serbia) - 40 goli (Legia Warszawa 40, Wisła Kraków 0)

Nemanja Nikolics (Węgry) - 40 goli (Legia Warszawa)

Carlitos (Hiszpania) - 40 goli (Wisła Kraków 24, Legia Warszawa 16)

Michal Papadopulos (Czechy) - 40 goli (Zagłębie Lubin 21, Piast Gliwice 16, Korona Kielce 2) Sport przeniósł się do internetu Wideo