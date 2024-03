Miłośnicy teqballa będą mieli nowe miejsce w Gdańsku, gdzie będzie stół przeznaczony do gry

Na Suchaninie powstanie stół do teqballa

Teqball to sportowa dyscyplina, która łączy elementy piłki nożnej i tenisa stołowego. Gra odbywa się na specjalnych stołach, które są podobne do stołów ping-ponga, ale mają zakrzywione powierzchnie, co umożliwia odbijanie piłki z wykorzystaniem różnych części ciała. Teqball wymaga precyzji, szybkości, techniki i refleksu, ponieważ gracze muszą odbijać piłkę tak, aby wróciła na stronę przeciwnika, używając jedynie stóp, głowy i klatki piersiowej. Sport ten cieszy się rosnącą popularnością na całym świecie i zyskuje status dyscypliny rozgrywanej na zawodach międzynarodowych.